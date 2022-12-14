Деньги 14 декабря 2022, 23:09 Российскую нефть продавали в Индии ниже себестоимости — СМИ Reuters: Индия закупает российскую нефть марки Urals ниже себестоимости РИА «Новости»

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Российский сорт нефти Urals после введения потолка цен якобы продается на азиатском рынке со скидками. В некоторых случаях, с учетом местных сборов, ее цена опускается ниже себестоимости, сообщил Reuters.

В феврале 2022 года Индия стала крупным экспортером российской нефти. Как утверждают СМИ, действия Запада вынудили российских производителей вступить в конкуренцию с другими поставщиками в Азии. В этих условиях им пришлось пойти на большие скидки. При этом стоимость фрахта выросла до 19 долларов за баррель.

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Как утверждает Reuters, скидка на Urals в декабре в Индии достигла 15 долларов. С учетом фрахта скидка может достигать более чем 30 долларов за баррель. В октябре Россия поставляла Индии 946 тысяч баррелей в день. В декабре поставки достигли 1,3 миллиона баррелей в сутки.

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По данным Международного энергетического агентства, цена на Urals в Северо-Западной Европе упала в начале декабря до 43 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что Москва разработала меры противодействия введенному Западом потолку цен на нефть. Россия готова отказаться от контрактов на поставки сырья, если конечным покупателем является недружественная страна.