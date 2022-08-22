Россия и Индия вскоре могут признать платежные системы друг друга. Речь идет о системах «Мир» и RuPay. Об этом сообщило издание Deccan Herald.

«Взаимный прием карт RuPay и „Мир“ в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из России и, наоборот, возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем», — рассказали в статье.

Сообщается, что вопрос обсуждался во время недавних двусторонних встреч, в том числе в ходе визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву 17–18 августа. Советник провел встречи с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.

Ранее стало известно, что Россия обсуждает использование платежной карты «Мир» с Китаем и Египтом. Переговоры на эту тему также ведутся с Азербайджаном и рядом других стран.