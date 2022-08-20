Россия начала обсуждать с Китаем и Египтом использование карты «Мир»

Россия обсуждает с Китаем и Египтом использование платежной карты «Мир». Помимо этого, переговоры на эту тему ведутся с Азербайджаном и рядом других стран, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

Среди государств, которые проявляют интерес к платежной карте «Мир», по его словам, есть Бахрейн, Индия, Куба, Мьянма, Нигерия, Таиланд и другие, сообщил ТАСС.

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт „Мир“. Ведем активную работу в этом направлении», — подчеркнул Панкин.

Ранее стало известно, что пять турецких банков начали принимать карты «Мир». Появление этой платежной системы в республике во многом облегчило жизнь туристам. Куба вслед за Турцией тоже захотела принимать карты «Мир». Систему начали внедрять еще в 2021 году. Для Кубы это является способом расширить собственную финансовую систему и выйти на новые рынки.