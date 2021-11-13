Россия и дальше будет сотрудничать с США по мониторингу выбросов

На полях конференции ООН в Глазго состоялась встреча спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева и его американского коллеги Джона Керри. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Эдельгериев рассказал ТАСС, что Россия и США будут и впредь взаимодействовать по спутниковому мониторингу парниковых выбросов и метану.

«Встреча была, договорились о продолжении сотрудничества и после Глазго», — заметил он.

Керри счел вторую встречу с коллегой отличной. Она состоялась в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Мероприятие началось в шотландском городе с 31 октября.

Спецпредставители двух стран по климату впервые встретились в Глазго 5 ноября. Эдельгериев заметил, что она прошла в продуктивной атмосфере. В ходе диалога страны наметили дальнейшие шаги по развитию российско-американского сотрудничества по климату.

Президент США Джо Байден подверг Россию и Китай на саммите по климату критике. Он упрекнул российского лидера Владимира Путина в том, что тот не участвует в подобных мероприятиях и не хочет решать климатические проблемы.