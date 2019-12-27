Россия и Белоруссия выйдут на интеграцию в начале 2020 года

Однако за скобки переговоров по дорожным картам, дополняющим программу, выведен вопрос о цене на газ. При этом, как считают эксперты, такой перенос проблематичных в двусторонних отношениях тем повышает шансы на успех углубления интеграции.

Документ под названием «Программа действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства» президенты двух государств Владимир Путин и Александр Лукашенко должны были подписать в начале декабря, затем ближе к концу месяца. Оба раза подписания договора не произошло.

Шансы выйти на соглашение в начале 2020 года есть, хотя стороны специально торопиться с этим вопросом не будут, уверен посол России в Минске.

По его словам, устраивать какую-то гонку или искусственную соревновательность нет необходимости. «Намного важнее — не упустить содержательные моменты и принципиальные интересы обеих сторон», — подчеркнул российский посол.

Мезенцев также указал, что реализация дорожных карт идет «пакетным принципом».

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск после стольких лет сотрудничества все еще находятся на «этапе раздорожья». Кремль, в свою очередь, со словами белорусского президента не согласен. Последние переговоры между лидерами двух государств, которые прошли в Сочи и Санкт-Петербурге, говорят об обратном, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.