Кремль ответил на слова Лукашенко о «раздорожье» между Москвой и Минском

Он пояснил, что правительства России и Белоруссии уже проделали огромную работу по согласованию дорожных карт по интеграции и укрепления Союзного государства. «Остаются несогласованные вопросы, что, однако, наверное, не свидетельствует о том, что мы находимся в какой-то там кризисной ситуации», — отметил Дмитрий Песков.

По его словам, несогласованными остаются несколько дорожных карт и вопросы по нефтегазовому сектору. Работа в этом направлении продолжается.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск после стольких лет сотрудничества все еще находятся на «этапе раздорожья». Он отметил, что так быть просто не должно.

Дмитрий Песков ответил на заявление Александра Лукашенко, что Белоруссия может получать нефть реверсом из Польши, так как его не устраивают цены, выставленные Москвой, которые выше, чем для внутренних потребителей.

По словам представителя Кремля, о пересмотре условий сотрудничества в поставках энергоресурсов можно говорить только после продвижения интеграционных процессов между двумя странами.

«При нынешнем уровне нашей интеграции, конечно, нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов перевести на реверс две ветки нефтепровода «Дружба», чтобы получать нефть с территории Польши. Таким образом транзит российской нефти может упасть в три раза. По словам белорусского лидера, он пойдет на этот шаг, если ему не удастся договориться с Россией о переходе на единые цены в рамках Союзного государства.