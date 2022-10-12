Россия готова поставить весь объем энергоносителей по контрактам — Путин | 360°

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Россия готова поставить весь объем энергоносителей по контрактам — Путин

Президент РФ Путин заявил о готовности поставить весь объем энергоносителей по контрактам

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Россия готова поставить иностранным потребителям весь предусмотренный контрактом объем энергоносителей, несмотря на обвинения в ненадежности. Об этом на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент РФ Владимир Путин, написал ТАСС.

«Россия уже поставляет и готова поставить весь необходимый объем энергоносителей по контрактам», — сказал российский лидер.

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Также глава государства добавил, что возможны и дополнительные поставки газа в Европейский союз.

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«Сейчас мяч на стороне Евросоюза. Мы готовы направить дополнительные объемы газа в осеннее-зимний период в Европу», — отметил Путин.

В качестве инструмента поставок президент России указал работающую ветку газопровода «Северный поток».

Путин подчеркнул, что в деятельности проекта нет никакой политической подоплеки, так как он, по его словам, является всецело коммерческим проектом.

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