Путин заявил о готовности начать поставки по работающей ветке одного из «Северных потоков» | 360°

Важное 12 октября 2022, 13:59 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил о готовности начать поставки по работающей ветке одного из «Северных потоков» Президент Путин заявил о готовности начать поставки по работающей ветке «Северного потока» РИА Новости

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Ветка одного из «Северных потоков» находится, судя по всему, в рабочем состоянии. Россия может начать поставки по ней. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя»

Он заявил, что речь идет о ветке «Северного потока — 2».

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«Нас не допускают для обследования, но давление в трубе сохраняется, может быть она и повреждена, мы не знаем, но давление сохраняется, значит, судя по всему, она в рабочем состоянии», — сказал Путин о текущей ситуации с газопроводами.

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По его словам, газопроводы «Северные потоки» лишены политической подоплеки, это коммерческий проект. Глава государства высказался и об авариях на «Северных потоках».

«Нет сомнений, это акт международного терроризма. Цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента», — сказал Путин.

По его мнению, ответственные за случившееся хотели блокировать, уничтожить источники дешевой энергии, а потом заставить покупать ее по более высоким ценам.

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