«Что касается российских разработок, то мы их никому не навязываем, перед нами не стоит задача динамичного продвижения того или иного препарата на внешние рынки. Нужно прежде всего вакцинировать своё население. Однако мы готовы делиться, причём не только готовой вакциной, но и, что очень важно, технологией ее производства», — отметил Чижов.

По словам постпреда, Россия предлагает всем заинтересованным странам приобрести пробную партию своих вакцин, чтобы опробовать препараты на деле и провести необходимые исследования. Если руководство этих стран все устроит, возможна помощь в организации производства на их территории.

Масштабная вакцинация от коронавируса набирает обороты в России. Руководство страны планирует привить более половины жителей страны без учета переболевших и детей. Этого хватит для формирования коллективного иммунитета.