Россия еще раз обсудит с Кипром налоговое соглашение

Москва решила еще раз обсудить с Кипром налоговое соглашение. Отказ России от него стал для Никосии неожиданностью. Стороны обговорят вопрос повторно 10 и 11 августа.

«Российская Федерация согласилась провести раунд переговоров с Республикой Кипр в Москве, в Минфине России, 10 и 11 августа. Коллегам из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15%», — приводит агентство «Прайм» слова заместителя министра финансов России Алексея Сазанова.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, которые переводят на счета за рубежом. Это решение требует договоренности с другими странами, чтобы избежать двойного налогообложения. С Кипром договориться не удалось, поэтому Россия 3 августа начала выход из налогового соглашения.

Кипрские власти очень из-за этого обеспокоились и выразили надежду на повторные переговоры. Москва пошла навстречу и анонсировала новый раунд.