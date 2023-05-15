Мир 15 мая 2023, 00:16 Россия допустила снятие ограничений в торговле с Белоруссией Посол Крутой: Россия готова снять ограничения в торговле с Белоруссией РИА «Новости»

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Россия готова в ближайшее время снять ограничения по отдельным позициям в торговле с Белоруссией. Об этом сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой телеканалу «Беларусь 1».

По словам Крутого, на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым обсудили тему защиты общего союзного рынка. Имеют место параллельный импорт и демпинг третьих стран, отметил белорусский посол.

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Он пояснил, что в ходе встречи договорились о том, чтобы передать на уровень российского правительства перечень «еще по отдельным товарным позициям, по поставкам которых сохраняются определенные ограничения (они имеют либо локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства)».

Российская сторона, как сообщил Крутой, выразила готовность снять эти ограничения в ближайшее время, если они есть.

Белоруссия нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию и Китай в I квартале текущего года. Экспорт в Россию вырос на 18%, в Китай — на 18,5%. Рост ВВП в аграрном секторе Белоруссии в I квартале показал 3%, в молочной отрасли он вырос на 4,2%, в производстве мяса, скота и птицы — на 3,6%.