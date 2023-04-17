Мир 17 апреля 2023, 02:43 Белоруссия нарастила поставки сельхозпродукции в Россию и Китай Белоруссия нарастила поставки продукции АПК на 18% в Россию и на 18,5% в Китай РИА «Новости»

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Белоруссия нарастила экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию и Китай в I квартале текущего года. Минск получил на 134 миллиона долларов больше, чем на эту же дату в прошлом году, сообщил в эфире «Беларусь 1» вице-премьер Леонид Заяц.

Экспорт в Россию вырос на 18%, в Китай — на 18,5%.

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«Каждый день мы отправляем на экспорт продукцию в сумме на 21 миллион долларов», — сказал белорусский премьер.

Рост ВВП в аграрном секторе Белоруссии в I квартале показал 3%, в молочной отрасли он вырос на 4,2%, в производстве мяса, скота и птицы — на 3,6%.

В прошлом году Белоруссия увеличила поставки сельскохозяйственной продукции в Россию на 24,5%. Объем экспорта составил шесть миллиардов долларов.

Товарооборот между Россией и Белоруссией на фоне санкций вырос до рекордного показателя в 43 миллиарда долларов. При этом российские поставки сократились, а белорусские выросли в силу переориентации экспорта.

Ранее стало известно, что белорусский аналог IKEA открыл первый магазин в Москве. Он называется Swed House и представляет как товары собственного бренда, так и аналоги шведского. Посуда и столовые приборы производятся на тех же фабриках, которые раньше выпускали товары для IKEA.