Эксклюзив 10 декабря 2022, 13:04 «Россия должна быть готова». Размещение Японией гиперзвукового оружия на Хоккайдо сочли опасным Историк Кнутов: решение Японии разместить ракеты рядом с границей РФ усилит эскалацию YouTube

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Япония решила разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо, который граничит с Сахалином и Курилами. Военный историк, директор Музея Войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Юрий Кнутов в беседе с «360» назвал такой шаг опасным с точки зрения международной обстановки.

«Такое развертывание резко ухудшит международную обстановку. Японские базы окажутся под прицелом наших ракет с ядерными боеголовками. Безопасности Японии это способствовать не будет, а станет причиной эскалации», — выразил мнение эксперт.

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Он напомнил, что Япония еще не создала свою гиперзвуковую ракету и, скорее всего, планирует размещать оружие США. Оно должно появиться не раньше 2030 года.

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«Американцы могут не согласиться на предложение Японии размещать гиперзвуковые ракеты. Хотя они будут прикрываться тем, что эта дислокация направлена против Китая, а не против России. Но зона поражения оружия охватывает значительную часть нашей страны. Россия должны быть готова к тому, что ракеты могут применить и против нее», — заключил Кнутов.