Россия будет участвовать в заседании ОПЕК+ 9 апреля

Россия станет одной из участниц заседания ОПЕК+, которое пройдет в формате видеоконференции 9 апреля. Об этом сообщил официальный представитель Минэнерго РФ.

«Это приглашение поступает в рамках постоянных усилий Королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и просьбе друзей США», — сказано в заявлении ведомства. Его процитировал «Интерфакс».

Ранее Саудовская Аравия призвала провести экстренную встречу участников ОПЕК+, чтобы достичь «справедливого соглашения» и прийти к балансу на нефтяном рынке.

Последнее заседание ОПЕК+ состоялось 6 марта. Тогда Россия объявила, что не собирается дальше сдерживать добычу нефти, и анонсировала свой выход из сделки. В свою очередь Саудовская Аравия и еще несколько стран — экспортеров нефти заявили, что с 1 апреля увеличат добычу топлива и предложат скидки некоторым своим клиентам. После этого мировое цены не нефть значительно упали.

Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что Россия готова возобновить переговоры в рамках ОПЕК+ и взаимодействовать по этому вопросу с США. А 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что для стабилизации нефтяного рынка в переговорах должны участвовать ранее не участвовавшие в этом процессе государства.