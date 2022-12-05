Мир 05 декабря 2022, 16:21 Россия будет сотрудничать по контролю над вооружениями с готовыми к этому странами Глава МИД Лавров: РФ открыта к работе по контролю за оружием с готовыми к этому странами РИА «Новости»

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Россия полностью открыта для сотрудничества по вопросам контроля и нераспространения вооружений со странами, которые готовы проявить аналогичные намерения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова привела пресс-служба ведомства.

«Мы готовы пойти на диалог в этой области со всеми, кто показывает аналогичную готовность. С теми, кто готов к содержательному диалогу с намерением достичь конкретных договоренностей», — сказал Лавров.

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Глава ведомства отметил, что укреплению и поддержанию международной безопасности способствует только системный подход к вопросу контроля и нераспространения вооружений.

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На данный момент между Россией и США, подчеркнул Лавров, отсутствует диалог по поддержанию мировой безопасности.

«В этой ситуации проблемы будут лишь копиться, что чревато значительным повышением рисков стратегической стабильности», — добавил глава российского МИД.

Ранее Лавров заявлял, что отношения России и Запада уже не станут прежними, поскольку бывшие партнеры взяли курс на возобновление холодной войны.