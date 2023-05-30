Мир 30 мая 2023, 23:17 Россия будет предельно жестко отвечать на атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар — Небензя Небензя: Россия будет предельно жестко отвечать на атаки Киева на ЗАЭС и Энергодар РИА «Новости»

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Россия готова предельно жестко реагировать на атаки киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию, линии электропередач, ведущие к станции, и город Энергодар. Об этом сообщил постпред Совета безопасности ООН РФ Василий Небензя на заседании, передало РИА «Новости».

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии энергоснабжения станции, а также на город Энергодар», — сообщил он.

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Ранее Небензя заявил, что «коллективный Запад» поддержал Украину не из-за выраженного гуманизма, а ради уничтожения России. Европа и США действуют исходя из своих интересов, поэтому хотят вогнать киевский режим в долговую яму и лишить его суверенитета.

В том числе постпред при ООН призвал переименовать Европейский фонд мира в «Европейский фонд войны».