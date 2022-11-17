Мир 17 ноября 2022, 14:35 Россия будет настаивать, чтобы Запад назвал виновных в ЧП с ракетами в Польше — глава делегации в Вене Глава делегации в Вене Гаврилов: Польша должна озвучить виновных в ЧП с ракетами Twitter

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Россия будет настаивать на том, чтобы польская сторона назвала виновных в инциденте с падением ракет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. В эфире телеканала «Россия 24» он напомнил, что в результате ЧП в Польше погибли два человека.

«Мы будем настаивать, чтобы [в Польше] озвучили, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане», — подчеркнул Гаврилов.

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Вечером 15 ноября на территории Польши упали две ракеты. В результате инцидента погибли два человека. Сразу после этого представители украинских властей и ряд западных СМИ поспешили обвинить в этом Россию. Минобороны РФ опровергло сообщения — по данным ведомства, снаряды не имеют никакого отношения к российским военнослужащим.

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Через день в МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в РФ Яцека Щлядевского. Ему вручили ноту о необходимости прекращения нагнетания антироссийской истерии. Польское руководство призвали не ввязываться в провокации, инициируемые украинскими властями.