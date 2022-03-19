Россия в субботу, 19 марта, открыла 10 гуманитарных коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Из предложенных маршрутов украинские власти согласовали только три, и предложили 11 дополнительных.

«Из предложенных нами маршрутов украинские власти опять согласовали только три, при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом по-прежнему не подтверждается», — привел ТАСС слова Мизинцева.

Для обеспечения эвакуации мирных жителей ВС РФ соблюдают в полном объеме режим тишины.

Без участия киевских властей из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию в течение суток были эвакуированы 16 394 человека, из них 3 129 детей, добавил Мизинцев.

Украинские националисты не пропускают в Мариуполь гуманитарную помощь и под предлогом коридоров собирают людей, чтобы устроить массовые расправы, рассказала эвакуированная горожанка Галина Сургуч. Жителям приходится готовить на кострах, а воду брать из луж, отметила женщина.