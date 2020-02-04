России предрекли второе место на Евровидении

Россия вполне может претендовать на серебро Евровидения в этом году — все претенденты из шорт-листа вполне достойны одного из призовых мест на конкурсе. Вопросы вызывает только Бузова. К ее кандидатуре скептически отнеслись некоторые слушатели, продюсеры и критики.

Как сообщил сайт News.ru со ссылкой на один из ресурсов, посвященных Евровидению, букмекеры пророчат первое место Италии. Третье место может достаться Норвегии. Пока ни одна из стран из списка предположительных лидеров не определилась с тем, кого же отправить на Евровидение, которое в этом году пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая.

От России на телевизионный песенный конкурс могут послать Александра Панайотова, Полину Гагарину, Zivert, Димаша, Little Big или Ольгу Бузову. Кандидатуру Панайотова уже поддержали певец Григорий Лепс и композитор Игорь Крутой. Бузова — персонаж неоднозначный.

Против нее выступили продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта и музыкальный критик Евгений Бабичев. Кроме того, песенное творчество Бузовой часто критикуют в Сети обычные пользователи.

В 2019 году на Евровидение в Израиль от России ездил певец и актер Сергей Лазарев. Он занял третье место.