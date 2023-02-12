Эксклюзив 12 февраля 2023, 17:24 ВС России ждут появления западных танков на фронте. Нам есть чем ответить Военный журналист Борзенко: у ВС РФ уже есть оружие для поражения западных танков РИА «Новости»

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Российские военнослужащие в зоне спецоперации месяц за месяцем оттачивают навыки ведения боя и стали настоящими профессионалами. Западные танки им не страшны: у ВС России уже есть высокоточное оружие, которое способно поражать их почти безошибочно. Об этом и о других событиях на фронте «360» рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его речь.

Украинские дети и старики на фронте

На всех участках фронта ВСУ пытаются прорваться через нашу линию обороны, но все срывается и они несут серьезные потери. Происходит тактика перемалывания личного состава противника, причем в больших количествах, потому что на линию соприкосновения бросают стариков и мальчишек, которых ловят на улицах Киева, запихивают в машины и насильно отправляют на передовую. Назад они отойти не могут — стоят заградотряды из националистов, и приходится идти вперед и гибнуть.

РИА «Новости»

Иногда они пытаются спастись, сдавшись в плен. Сейчас пленных все больше из-за последнего призыва, потому что в ВСУ попадают немотивированные украинцы, которые не хотят воевать. Приходят письма из украинских городов от женщин, которые просят не возвращать пленных их по обмену: «Пусть строят что-то, ремонтируют, но не возвращают, потому что их снова бросят на передовую и они погибнут, а у вас — останутся в живых».

«Битва высоких технологий»

Боевые действия на всей линии соприкосновения, а это 816 километров, напоминают «битву высоких технологий». Ночью бои не прекращаются, начинает работать техника с применением тепловизоров, которые становятся все чувствительнее — любые перемещения противника видны. Замечаются маленькие блиндажи, в которых стоят печки, эти блиндажи светятся в экранах тепловизоров, и по ним бьет артиллерия. Можно сказать, что спокойной ночи на линии соприкосновения нет. Боевые действия продолжаются, просто по другим параметрам, причем снаряд от гаубицы ночью летит не так, как днем: другие воздушные потоки, земля не нагревается от солнца, и зимой совершенно другая физика выстрела. Несмотря на это, наши артиллеристы приспособились и поражают опорные пункты противника.

РИА «Новости»

Еще не поступили Abrams, Leopard, Bradley и британские Challenger, а в наши подразделения уже начали прибывать высокоточные снаряды для поражения именно этой бронетехники. У нас и были высокоточные припасы, как были и у ВСУ: месяц назад американцы поставили на Украину 600 высокоточных снарядов калибром 155 миллиметров Excalibur для поражения бронтехники и опорных узлов. Это снаряд, идущий по лазерному лучу, который, как правило, не промахивается. У нас есть «Краснополь», который также идет по лазерному лучу и попадает куда надо. Правда, один Excalibur стоит порядка 100 тысяч долларов, наш дешевле.

Высокоточное оружие начинает поступать в больших количествах. Мы уже ждем прихода Abrams, Leopard, Bradley и Challenger и других.

Украинской армии перекрывают поставки

За столько месяцев подразделения ВС России стали профессионалами, научились воевать, создавать штурмовые группы. Это может быть группа в 20–30 человек, которая вошла в населенный пункт и вывела оттуда ВСУ. Кажется, это маленький населенный пункт, освобождение которого не оказывает особого влияния на боевые действия, но на самом деле это не так.

РИА «Новости»

Каждый населенный пункт находится вблизи дороги, трассы, а по ним подводятся боеприпасы. Если появляется освобожденный нами населенный пункт, то это еще одна «перемычка», через которую ВСУ вряд ли доведут боеприпасы на линию соприкосновения.

Обстрелы Донецка уменьшаются

Угледар — стратегическая точка: через нее проходит большое количество веток железной дороги и автомобильных магистралей, через него подвозили боеприпасы на линию соприкосновения с нами. Выиграв бои за Угледар (и Павловку, это, в общем, единое целое), мы перекроем последние трассы, по которым подвозились боеприпасы 152 миллиметра к гаубицам, ракеты HIMARS — и уменьшатся обстрелы Донецка. Они уже уменьшились в разы по сравнению с тем, что было три-четыре месяца назад, когда на город падало по 15–20 ракет HIMARS и снарядов для гаубиц М777.

РИА «Новости»

Склады ВСУ уничтожаются

Мы пытаемся «держать в тонусе» все направления на линии соприкосновения, в том числе Запорожское. В последнее время почти каждый день уничтожаются склады боеприпасов. Выскажу свое мнение: улучшаются погодные условия, появились солнце и открытое небо, система наблюдения стала работать лучше. Но в целом возможно, что в общей системе наблюдений за Украиной добавились наши военные спутники — или какие-то спутники переключились на задачи оборонного ведомства.