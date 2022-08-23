России предрекли победу в противостоянии с США

США потерпят поражение вне зависимости от результата конфликта на Украине. Такое мнение выразил обозреватель издания The National Interest Рамон Маркс.

Американская администрация не предусмотрела стратегические шаги президента России Владимира Путина на фоне давления со стороны Запада, считает эксперт.

«Независимо от того, чем закончится украинский конфликт, США окажутся в стратегическом проигрыше. Россия будет строить более тесные отношения с Китаем и другими странами Евразийского континента, включая Индию, Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива», — пояснил он.

По мнению Маркса, текущая ситуация напоминает ту, что складывалась вокруг СССР. Тогда президент США Ричард Никсон и госсекретарь Генри Киссинджер не смогли изолировать Москву. Теперь Путин и глава КНР Си Цзиньпин сделают все, чтобы сдержать Вашингтон.

Страны укрепят свой союз, расширив маршруты транспортировки энергоресурсов. Это позволит России стать главным поставщиком топлива в Китай. Все это негативно отразится на США и Европе. Фактически это означает победу Путина и поражение Вашингтона, полагает Маркс.