Мир 25 марта 2024, 09:09 России предрекли победу над атлантическими державами Политик Перинчек: Россия стремительно идет к победе над атлантическими державами

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Россия стремительно идет к победе над атлантическими державами на Украине. Время играет в ее пользу. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

«На самом деле, время идет на пользу России. На украинском фронте Россия идет к победе над атлантическими державами», — указал он.

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По его словам, поражение Соединенных Штатов и Израиля на палестинской территории не за горами. Также рушится господство доллара на мировой арене. А США все больше осознают, что время идет на пользу России и восходящей Азии, подчеркнул политик.

Перинчек добавил, что именно отчаяние американской стороны и союзников стало причиной того безумия, которое спровоцировало конфликт.

Также турецкий политик обвинил Соединенные Штаты в теракте в Crocus City Hall. По его мнению, за происшествием стоит лично президент США Джо Байден.