Мир 25 марта 2024, 02:10 Лидер турецкой партии Vatan обвинил США в причастности к теракту в Crocus City Hall Перинчек: за терактом в Crocus City Hall стоят США и Байден РИА «Новости»

Читать 360tv в

За терактом в Crocus City Hall стоят США и лично президент Джо Байден. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек.

По его словам, есть три причины, свидетельствующие об этом. Речь идет о планах США втянуть Европу в конфликт на Украине, а Россию — во внутренние разборки, и о попытках американских демократов заблокировать приход экс-президента Дональда Трампа к власти.

Реклама

В этой ситуации нынешнему президенту США Джо Байдену «приходится нелегко, и он нуждается в крупных провокациях».

Пока не закончится расследование теракта в Crocus City Hall, любое оправдание Украины американскими властями в России должны рассматривать как улику. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат напомнила, что в США больше 60 лет не могут установить убийцу президента Джона Кеннеди, а виновных в теракте в России они «определили» за считанные часы.