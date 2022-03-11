России не нужен «лунный пейзаж» на Украине. Спецоперацию ведут аккуратно по простой причине

Россия ведет спецоперацию на Украине серьезно и аккуратно. Если бы военнослужащие ВС РФ вели бы себя по-американски, после них остался бы только «лунный пейзаж». Об этом в беседе с «360» заявил военный историк и директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

Российскую кампанию фактически ведут в условиях городской застройки, внутри населенных пунктов, расположенных вплотную. И здесь ситуация могла бы развиваться по двум сценариям. Первый из них — американский.

«Как они обычно действуют: <…> прошли B-52, отбомбились, потом отстрелялась тяжелая артиллерия, потом пошла пехота на бронетранспортерах либо на танках и добила раненых. И сзади остался лунный пейзаж», — пояснил Кнутов.

При подобных условиях темп наступления оказался бы неплохим, а все оставшееся позади войск было бы уничтожено.

«Этот вариант я считаю варварским. <…> Но, к сожалению, американцы его использовали и в Ираке, и во Вьетнаме, и во многих других странах», — подчеркнул военный историк.

Действия РФ в ходе спецоперации кардинально отличаются. Для российских военных Украина не является враждебной территорией.

«Мы не рассматриваем Украину как место, которые собираемся оккупировать или превращать в какое-то государство, которое должно откатиться в развитии на два-три века назад. [Не собираемся] вгонять ее в первобытный век», — пояснил эксперт.

Задачи российских военных он обозначил довольно просто: максимально сохранить жилой фонд, население, при минимальных затратах восстановить экономику страны.

«Чтобы она была нейтральной, лояльной к нашему государство, имела безядерный статус, был уничтожен нацизм как государственная идеология. И дальше эта страна стала бы мостом между Западом и Востоком. Это достаточно серьезная программа, которая требует очень аккуратного подхода», — заключил Кнутов.