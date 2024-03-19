Мир 19 марта 2024, 10:22 Росрыболовство пересмотрит международные соглашения и найдет невыгодные РБК: Росрыболовство пересмотрит невыгодные России международные соглашения Unsplash

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Росрыболовство проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные. Об этом РБК рассказал руководитель ведомства Илья Шестаков.

«Ревизию необходимо проводить», — подчеркнул он.

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Глава Росрыболовства отметил, что вопросы выгоды или невыгоды таких соглашений — сложные, поэтому их нужно рассматривать в комплексе. Например, существуют обменные договоренности со странами, позволяющие добывать рыбу в экономзонах.

«Есть соглашения, в рамках которых мы предоставляем право промысла в обмен на денежную компенсацию», — добавил Шестаков.

Все соглашения рассмотрят и проанализируют в комплексе вместе с Госдумой и Совфедом.

Российский рынок сейчас по большей части наполнен отечественными морепродуктами, рассказывал Шестаков. Доля гребешков, устриц, морских ежей и других моллюсков выросла до 60-70%. Морепродукты в основном поступают из Азово-Черноморского бассейна и с Дальнего Востока.