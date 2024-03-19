19 марта 2024, 10:22
Росрыболовство пересмотрит международные соглашения и найдет невыгодные
РБК: Росрыболовство пересмотрит невыгодные России международные соглашения
Росрыболовство проанализирует соглашения о рыболовстве между Россией и другими странами, чтобы определить среди них невыгодные. Об этом РБК рассказал руководитель ведомства Илья Шестаков.
«Ревизию необходимо проводить», — подчеркнул он.
Реклама
Глава Росрыболовства отметил, что вопросы выгоды или невыгоды таких соглашений — сложные, поэтому их нужно рассматривать в комплексе. Например, существуют обменные договоренности со странами, позволяющие добывать рыбу в экономзонах.
«Есть соглашения, в рамках которых мы предоставляем право промысла в обмен на денежную компенсацию», — добавил Шестаков.
Все соглашения рассмотрят и проанализируют в комплексе вместе с Госдумой и Совфедом.
Российский рынок сейчас по большей части наполнен отечественными морепродуктами, рассказывал Шестаков. Доля гребешков, устриц, морских ежей и других моллюсков выросла до 60-70%. Морепродукты в основном поступают из Азово-Черноморского бассейна и с Дальнего Востока.
Россия
Рыбалка
Дальний Восток
Реклама
Реклама