Общество 01 марта 2024, 13:00 Глава Росрыболовства Шестаков: доля отечественных устриц на рынке России достигла 60-70%

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Российский рынок сейчас по большей части наполнен отечественными морепродуктами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Росрыболовства Илью Шестакова.

Речь идет о гребешках, устрицах, морских ежах и других моллюсках. Их доля на российском рынке выросла до 60-70%. Морепродукты поступают на него из Азово-Черноморского бассейна и с Дальнего Востока.

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Как добавил «Взглад», Россия производит около 400 тысяч тонн морских деликатесов.

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