Происшествия 29 ноября 2023, 23:50 Зараженный самолет «Аэрофлота» из Шри-Ланки приземлился в Москве — СМИ Mash: рейс из Шри-Ланки прилетел в Москву с пассажиром с лихорадкой Денге Freepik

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У одного из пассажиров самолета «Аэрофлота», прилетевшего из Шри-Ланки в Москву, нашли очень заразную лихорадку Денге. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов статьи, мужчина почувствовал недомогание еще во время полета. Когда самолет приземлился, на борт вызвали медиков. Также вместе с врачами прибыли люди с тепловизорами и фотоаппаратами. Эксперты осмотрели вероятного распространителя болезни и сфотографировали остальных пассажиров, которые могли стать переносчиками инфекции.

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Больного забрали с борта в противоинфекционных костюмах. Всех людей, находившихся в самолете, призвали обратиться к специалистам в случае недомогания.

Бортпроводники сообщили врачам о случившемся еще за четыре часа до приземления. Заболевшего мужчину изолировали от других пассажиров и выделили отдельный туалет. После посадки людей около часа держали в самолете до особого распоряжения.

Ранее, в июле, стало известно об ужесточении Роспотребнадзором контроля над воздушными рейсами из Египта. Усиление мер безопасности связали со вспышкой неизвестной болезни недалеко от Каира.