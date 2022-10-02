«Роскосмос» показал утечку газа на «Северных потоках» из космоса | 360°

Мир 02 октября 2022, 21:55 Поделиться Telegram

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Viber «Роскосмос» показал утечку газа на «Северных потоках» из космоса «Роскосмос» показал фото утечки газа на «Северных потоках» в Балтийском море из космоса Telegram-канал / Госкорпорация «Роскосмос»

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«Роскосмос» показал снимок из космоса с местом утечек газа из «Северного потока» и «Северного потока — 2» в Балтийском море. Снимок опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

«„Роскосмос“ продолжает следить за утечкой газа из газопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“», — указано в сообщении госкорпорации.

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На снимке показана зона утечки в газопроводах в Балтийском море.

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Кадр сделал космический аппарат «Канопус-В».

26 сентября сразу в нескольких местах трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» нашли пробоины. По одной из версий, повреждения нанесли в результате диверсий. Российский президент Владимир Путин сравнил ЧП с терактом международного масштаба. Прокурор шведского подразделения по делам безопасности Матс Юнгквист, который ведет предварительное расследование, счел шансы для установления ответственных в саботаже на газопроводах очень высокими.

Остановка работы трубопроводов приведет к еще большему росту цен на энергоносители в странах Европы и, как следствие, к полной потере внешних рынков, считает экономист Филип Пилкингтон.

Производители переложат свои издержки на плечи покупателей, которые предпочтут других поставщиков с более низкими ценами.

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