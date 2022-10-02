Европу предупредили о повторении Великой депрессии из-за ЧП на «Северных потоках» | 360°

Мир 02 октября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Европу предупредили о повторении Великой депрессии из-за ЧП на «Северных потоках» Колумнист The Spectator Пилкингтон заявил о спасительной изоляции России от ЕС и США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Остановка работы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» приведет к еще большему росту цен на энергоносители в странах Европы и, как следствие, к полной потере внешних рынков. Производители переложат свои издержки на плечи покупателей, которые предпочтут других поставщиков с более низкими ценами. Об этом написал в своей статье для сайта The Spectator экономист Филип Пилкингтон.

Выходом из ситуации станет повышение тарифов на энергию в Европе, что снизит уровень жизни населения, но сохранит рабочие места. Ситуацию в своем прогнозе автор сравнил с началом Великой депрессии, когда ведущие экономики мира не смогли расплатиться по своим долгам и в результате рухнули.

Реклама

Сегодняшняя ситуация очень похожа, что показал 2020 год: из-за пандемии страны еврозоны увеличили внешние заимствования. Процесс был неизбежным, но сейчас все пожинают плоды в виде высокой инфляции и разрушенных логистических цепочек.

Реклама

В 2019 году, по оценке Управления торгового представительства США, объем экспорта составлял более 5,6 триллиона долларов, из которых пятая часть приходилась на Евросоюз. Если в ближайшее время Старый свет прекратит торговлю, то американская экономика тоже пойдет вниз. Потерю 20% никто не заменит.

В отличие от времени Великой депрессии сейчас в мире существует другой экономический блок: БРИКС+. Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, готовые вступить в объединение. Аргентина, Турция, Иран, Египет Индонезия и Саудовская Аравия могут избежать падения в пропасть благодаря выстраиванию отделенной от Запада системы.

1 0 0 0 0 0