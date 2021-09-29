Роскомнадзор потребовал снять ограничения с немецких YоuТubе-каналов RT

Роскомнадзор потребовал в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part (DFP) в YouTube. Об этом сказано в письме ведомства, которое адресовано Google.

«Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения с каналов „RT DE“ и „Der Fehlende Part“, о чем проинформировать Роскомнадзор, а также пояснить причины их введения», — привело РИА «Новости» фрагмент сообщения.

Действия видеохостинга YouTube в отношении каналов RT в Германии Роскомнадзор рассматривает как акт цензуры и считает их недопустимыми, указано в письме ведомства.

«Рассматриваем данные действия администрации YouTube как акт цензуры и считаем недопустимыми какие-либо ограничения в доступе к каналам», — сказано в тексте адресованного Google письма.

Несколькими часами ранее стало известно, что YouTube удалил немецкоязычные каналы Russia Today из-за нарушения правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе. Решение YouTube удалить каналы RT DE и DFP без возможности восстановления — это полноценное объявление медийной войны, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

RT DE находится на четвертом месте в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика» — 21,3 миллиона просмотров за июнь, согласно счетчику платформы, отметил RT.