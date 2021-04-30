Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к проекту Redfish

Аккаунт просветительского проекта Redfish в Facebook потребовали разблокировать. В Роскомнадзоре обвинили социальную сеть в нарушении принципов свободы информации.

Содержащее требования письмо РКН направил в адрес компании Facebook Inc, уточнили в пресс-службе надзорного органа.

В документе действия администрации Facebook назвали нарушающими «ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней" и актом цензуры в отношении российских СМИ.

Роскомнадзор потребовал в кратчайшие сроки снять все наложенные на проект RT ограничения, проинформировать об этом ведомство и объяснить, по каким причинам аккаунт Redfish заблокировали.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал аккаунт просветительского проекта Redfish российского телеканала Russia Today. Это было сделано после публикации материалов о важных событиях Второй мировой войны.

в РФ за игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, в том числе и цензуру российских СМИ, законом предусмотрен штраф до миллиона рублей. Если ситуация повторится, то штраф увеличится кратно — до трех миллионов.