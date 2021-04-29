Facebook по ошибке блокировал хештег с призывами об отставке премьер-министра Индии

Представители компании Facebook заявили, что по ошибке 28 апреля скрыли посты с хештегом, призывающим к отставке индийского премьера Моди (#ResignModi). Они заявили, что индийские власти к ним не обращались.

«Мы временно заблокировали этот хештег по ошибке, а не потому, что правительство Индии попросило нас об этом, и с тех пор восстановили его», — процитировало РИА «Новости» заявление представителя компании Facebook.

Он отметил, что ошибка была связана с ярлыком, а не с самим хештегом.

В этом году в Индии были введены новые правила, требующие от Facebook и Twitter более быстрого удаления незаконного контента.

Катастрофичная ситуация с коронавирусом развивается в Индии. Который день подряд страна ставит мировые антирекорды по суточному приросту заразившихся и умерших. За последние сутки СОVID-19 обнаружили у 379 257 человек, более 3,6 тысячи пациентов скончались.

Морги и крематории переполнены, трупы сжигают на улицах круглосуточно. На кремацию стоят огромные очереди. Специалисты считают, что сжигание трупов очень скоро скажется и на воздухе, которым люди дышат.