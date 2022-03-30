Росгвардия доставила гуманитарную помощь мирным жителям Киевской области

Больше 20 тонн гуманитарной помощи доставили сотрудники Росгвардии жителям поселка в Киевской области. Такую информацию сообщила пресс-служба ведомства.

Бойцы раздали горожанам предметы первой необходимости, медицинские препараты, детское питание и продовольствие, включая консервы, сахар, крупы и растительное масло.

Росгвардия способствует налаживанию мирной жизни, осуществляя сопровождение российских гуманитарных колонн на освобожденные от нацистов территории Украины. Также бойцы подразделений помогают освобождать захваченные националистами населенные пункты, обеспечивают безопасность по охране порядка и защищают мирное население.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил росгвардейцев за безупречное несение службы в условиях сложной обстановки.