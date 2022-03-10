«Думал сразу тебя убить». Житель Изюма рассказал об издевательствах военнослужащего ВСУ

Житель Изюма Херсонской области рассказал на видео о том, как 4 марта военнослужащий ВСУ под дулом автомата заставлял его выполнять приказы. Запись появилась в Telegram-канале Ura.ru.

«Ко мне подбежал военный с автоматом, сказал: „Становись на колени, давай документы“. Я говорю: „Я ничего не сделал, просто бежать хотел“. А он говорит: „Я тебя убью, если не будешь мне помогать“. Сначала он мне сказал: „Я тебе колено хотел прострелить, а вообще, думал, сразу тебя шлепну, ты еще в черной курточке без опознавательных знаков“. Дал мне желтую повязку на руку и сказал, что с ней меня никто не тронет. Написал на бумажке свой позывной, номер телефона. Эту записку с его росписью я должен был показывать, если меня остановят ВСУ», — сообщил парень.

Он сообщил, что носил украинскому военнослужащему сухпаи в ящиках, портфель с патронами, помогал ему собирать вещи. По словам жителя Изюма, украинские военные заняли позицию в здании школы и хранили там боеприпасы.

«Мы пошли в школу, где я увидел пулеметы, гранатометы, гранаты, «коктейли Молотова». Там было военных человек 20, потом еще приехали», — рассказал он.

Парень также вспомнил, как военнослужащий ВСУ, фактически взявший его в заложники, на его глазах остановил «двух малолеток, одному 10, другому 14», потребовал документы, а потом и их держал под прицелом автомата.

Воспользовавшись моментом, парень сбежал домой и «больше не пересекался» с тем военным.

Населенные пункты Изюмского района перешли под контроль Вооруженных сил РФ. Российские военные привезли туда продукты и предметы первой необходимости. Местные жители находились на грани гуманитарной катастрофы.