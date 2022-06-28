Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга и центра России до 6 июля

Режим ограничения полетов продлили для рейсов в 11 российских аэропортов юга и центральной части страны. Теперь ограничение будет действовать до 6 июля. Об этом сообщила Росавиация.

Пока что россиянам нельзя летать в Белгород, Анапу, Геленджик, Симферополь, Элисту, Брянск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону, Курск, Липецк.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля 2022 года», — сказано в сообщении Росавиации.

Режим ограничения полетов в некоторые аэропорты России действует с 24 февраля. Также из РФ нельзя летать почти во все страны Европы, сложности есть и с полетами в другие государства.

Тем не менее Россия и Куба ранее обсудили возможность возобновления перелетов между странами. Известно, что речь шла о «недружественных решениях ряда государств в отношении российских авиакомпаний». Кубинская и российская стороны заявили о заинтересованности в возобновлении перелетов.