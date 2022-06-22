Представители России и Кубы обсудили возобновление перелетов

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта России Александр Нерадько и председатель Корпорации авиации Республики Куба Хоель Бельтран Арчер Сантоса провели переговоры насчет открытия границ между странами. Об этом сообщил RT со ссылкой на Росавиацию.

«Обсудили вопрос возобновления авиаперевозок между Россией и Кубой с учетом текущей ситуации», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что речь шла о «недружественных решениях ряда государств в отношении российских авиакомпаний». Обе стороны заявили о заинтересованности в возобновлении перелетов.