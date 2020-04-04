Росавиация подтвердила приостановку разрешений на вывоз россиян из-за границы

Действия разрешений на авиарейсы по вывозу россиян из-за границы приостановлены. Такое решение принято для ограничения новых завозных случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росавиацию.

В целях максимальной защиты здоровья российских граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекции на территории РФ действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств временно приостановлено сказано в сообщении

Ранее оперативный штаб заявил о приостановке с 4 апреля международных рейсов, которые вывозят россиян из-за рубежа . Оставшимся за границей гражданам будет оказана социальная помощь до возвращения домой.

На момент написания материала количество зараженных коронавирусом в России составляет 4149 человек. 34 из них погибли, по данным стопкоронавирус.рф.