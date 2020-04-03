Самолеты перестанут летать в Россию. Вернуться не смогут даже россияне

С 4 апреля временно приостанавливаются международные авиарейсы по вывозу россиян на родину. Об этом сообщил оперштаб.

Приостановка международных авиарейсов начнет действовать с полуночи 4 апреля. Это сделано в целях защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом в страну.

«В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации, с 00.00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину», — говорится в сообщении.

Для возобновления работы по вывозу россиян из-за границы, гражданам «необходимо заполнить специальную форму на едином портале «Госуслуг», сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Будет организован график вывоза граждан России.

Оказавшимся за рубежом российским гражданам будет оказана социальная помощь до возвращения на родину. Правительство России выделило 500 миллионов рублей на эти цели. В случае необходимости сроки действия документов, на основании которых россияне находятся за границей, будут продлены.