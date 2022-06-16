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    16 июня 2022, 00:03

    Глава «Росатома» пообещал выставить счет Финляндии

    Глава «Росатома» Лихачев пообещал выставить счет Финляндии за отказ от проекта АЭС

    Алексей Иванчин

    «Росатом» имеет хорошие шансы на возврат денег, потраченных на проект АЭС «Ханхикиви-1». Об этом заявил телеканалу РБК генеральный директор корпорации Алексей Лихачев. По его словам, конструкция отказа юридически весьма уязвима.

    «Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — сказал он.

    Глава «Росатома» пояснил, что для этого необходимо пройти определенный юридический путь, но у компании есть необходимый успешный опыт аналогичной работы.

    «Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — подчеркнул Лихачев.

    Он также отметил, что Хельсинки избрали для себя решение, которое окажется некомфортным для местного бизнеса: власти переложили ответственность за разрыв контракта на проектную компанию Fennovoima Oy, треть акций этой компании принадлежала «Росатому».

    В начале мая был расторгнут контракт между финской компанией Fennovoima Oy и российской корпорацией «Росатом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1». В рамках проекта предполагалось строительство одноблочной атомной электростанции мощностью 1200 мегаватт. Заказчиком, владельцем и будущим оператором АЭС становилась Fennovoima Oy, генеральным поставщиком — RAOS Project (входит в «Росатом»).

    Российский МИД назвал такое решение политизированным.