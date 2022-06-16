Глава «Росатома» пообещал выставить счет Финляндии

«Росатом» имеет хорошие шансы на возврат денег, потраченных на проект АЭС «Ханхикиви-1». Об этом заявил телеканалу РБК генеральный директор корпорации Алексей Лихачев. По его словам, конструкция отказа юридически весьма уязвима.

«Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — сказал он.

Глава «Росатома» пояснил, что для этого необходимо пройти определенный юридический путь, но у компании есть необходимый успешный опыт аналогичной работы.

«Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», — подчеркнул Лихачев.

Он также отметил, что Хельсинки избрали для себя решение, которое окажется некомфортным для местного бизнеса: власти переложили ответственность за разрыв контракта на проектную компанию Fennovoima Oy, треть акций этой компании принадлежала «Росатому».

В начале мая был расторгнут контракт между финской компанией Fennovoima Oy и российской корпорацией «Росатом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1». В рамках проекта предполагалось строительство одноблочной атомной электростанции мощностью 1200 мегаватт. Заказчиком, владельцем и будущим оператором АЭС становилась Fennovoima Oy, генеральным поставщиком — RAOS Project (входит в «Росатом»).

Российский МИД назвал такое решение политизированным.