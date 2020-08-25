Роналдиньо вышел на свободу в Парагвае

Власти Парагвая освободили бразильского футболиста Роналдинью и его брата Роберто де Ассису после шестимесячного ареста. Их подозревали во въезде в страну по поддельным паспортам.

Издание ABC Color сообщило, что Роналдиньо выплатит 90 тысяч долларов штрафа, а его брат — 110 тысяч. Из выплаченной спортсменом пени 60 тысяч будут направлены на парагвайские больницу для приобретения медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом. Остальные деньги пойдут в фонд Бьянки, девочки, которая больна спинальной мышечной атрофией (СМА).

Средства, поступившие от его брата, направят в тюрьмы Парагвая для приобретения препаратов, помогающих борьбе с COVID-19.

Бывший игрок сборной Бразилии, «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо и его брат были задержаны в Парагвае по подозрению во въезде по поддельным документам. Настоящего паспорта футболист лишился в 2018 году из-за неуплаты налогов. Полиция задержала спортсмена и его брата, изъяв фальшивки и мобильные телефоны. С 5 марта оба содержались под домашним арестом.