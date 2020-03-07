    07 марта 2020, 07:37

    СМИ: Рональдиньо арестовали в Парагвае за фальшивый паспорт

    Андрей Иванов

    Бразильский футболист Рональдиньо попал в полицию в Парагвае. Его арестовали из-за фальшивого паспорта. Вместе со своим братом он сейчас ждет суда. Об этом сообщило издание Ultima Hora со ссылкой на местную генпрокуратуру.
    СМИ: Рональдиньо арестовали в Парагвае за фальшивый паспорт

    Поддельный паспорт был и у его брата Роберто, вместе с которым Рональдиньо приехал в Парагвай. Родственников пока отвезли в Особую группу национальной полиции. Там они пробудут до суда. В изготовлении фальшивок прокуроры обвинили официального представителя Рональдиньо Вильмондеса Соузу Лиру.

    Скандал начался еще в среду, 4 марта. Тогда полицейские нагрянули с обыском в гостиницу, где остановились Рональдиньо и его брат. Стражи порядка нашли у них поддельные паспорта и отвезли в участок. Рональдиньо дал показания, и их 6 марта отпустили без предъявления обвинений. Потом полицейские что-то дополнительно выяснили и прокуратура выдала ордер на арест.

    По данным СМИ, фальшивые документы принадлежат двум женщинам. Сначала Рональдиньо заявил, что паспорт раздобыл в Бразилии, однако позже признался, что получил его в аэропорту Парагвая.