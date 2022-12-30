Мир 30 декабря 2022, 19:08 Дело основателей Telegram-канала Nexta направили в суд Генпрокуратура Белоруссии передала в суд дело о Telegram-канале Nexta

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Дело о правонарушениях, связанных с Telegram-каналом Nexta и его основателями Романом Протасевичем и Степаном Путило, направили в суд. Его передала Генпрокуратура Белоруссии. Об этом сообщили журналисты радиостанции «Говорит Москва».

По их данным, создатели и кураторы паблика арестованы заочно.

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«Протасевич выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме», — отметили представители Генпрокуратуры Белоруссии.

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Они отметили, что этому подсудимому не стали менять выбранную ранее меру пресечения — домашний арест.

Также сотрудники правоохранительного органа сообщили, что Путило и представителю Nexta Яну Рудику вменили другое правонарушение. Их заподозрили в заговоре с целью захвата государственной власти.

Это не единственное обвинение в адрес причастных к Telegram-каналу Nexta. Путило и Рудику также вменяют создание экстремистского формирования, клевету в отношении главы Белоруссии и его публичное оскорбление.