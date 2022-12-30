30 декабря 2022, 19:08
Дело основателей Telegram-канала Nexta направили в суд
Генпрокуратура Белоруссии передала в суд дело о Telegram-канале Nexta
Дело о правонарушениях, связанных с Telegram-каналом Nexta и его основателями Романом Протасевичем и Степаном Путило, направили в суд. Его передала Генпрокуратура Белоруссии. Об этом сообщили журналисты радиостанции «Говорит Москва».
По их данным, создатели и кураторы паблика арестованы заочно.
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«Протасевич выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме», — отметили представители Генпрокуратуры Белоруссии.
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Они отметили, что этому подсудимому не стали менять выбранную ранее меру пресечения — домашний арест.
Также сотрудники правоохранительного органа сообщили, что Путило и представителю Nexta Яну Рудику вменили другое правонарушение. Их заподозрили в заговоре с целью захвата государственной власти.
Это не единственное обвинение в адрес причастных к Telegram-каналу Nexta. Путило и Рудику также вменяют создание экстремистского формирования, клевету в отношении главы Белоруссии и его публичное оскорбление.
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