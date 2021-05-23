Ролик о российской армии вызвал скандал в США

Сенатор США Тед Круз ополчился на журналиста Брайана Уильямса, который обвинил его в прокремлевской пропаганде. Поводом стал ролик с российскими военными, который законодатель выложил у себя в Twitter, назвав американскую армию «кастрированной».

Республиканец показал видео из TikTok, в котором сравниваются армии России и США, причем, мягко говоря, не в пользу американцев. В видео показано, как российские военные отжимаются, десантируются и упражняются в стрельбе. После этого видеоряд сменяет фрагмент из мультфильма об американке, выросшей в однополой семье, которая решила начать службу в армии.

«Вот это да! Возможно, лишенная предрассудков и кастрированная армия — не лучшая идея», — подписал Круз в комментарии к ролику.

Уильямс после этого раскритиковал сенатора. В эфире MSNBC он назвал его «кремлевским Крузом». Законодатель в ответ напомнил, что ненавидит коммунистов, а также посоветовал обратить внимание на действия «кремлевского» Джо Байдена в связи с отказом его администрации от санкций против «Северного потока — 2». Сенатору после этого напомнили в комментариях, что Россия уже давно не коммунистическая страна.