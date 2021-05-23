Судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии. Об этом сообщила компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG, передало РИА «Новости».

Судно «Фортуна» производит работы по укладке «Северного потока — 2» в рамках полученных разрешений, заявил представитель оператора.

О том, что баржа вернулась к строительству трубопровода в немецких водах, свидетельствуют и данные системы позиционирования судов MarineTraffiс. Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) ранее сообщило, что работы по укладке газопровода будут проводиться с 22 мая по 30 июня в районе острова Рюген.

«Фортуна» ведет трубоукладку на рекордной скорости — около 1,5 километра в сутки. При благоприятной погоде судно сможет завершить строительство оставшегося отрезка нитки газопровода уже в начале июня.

Немецкий регулятор ранее выдал разрешение на строительство «Северного потока — 2» в водах ФРГ.

Минфин США ранее сообщил о новых санкциях против участников проекта.