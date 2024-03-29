Мир 29 марта 2024, 19:46 Роль Украины в теракте в «Крокусе» признали в Европе Нидерландский депутат де Грааф: теракт в «Крокусе» оплатила Украина РИА «Новости»

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Украина не только спланировала, но и оплатила теракт в «Крокус Сити Холле».Об этом депутат Европейского парламента от Нидерландов Марсель де Грааф написал на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что более 130 человек пострадали в результате теракта, который «спланировала и оплатила Украина».

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«Потому что мы должны продолжать ненавидеть русских, ведь нашим детям скоро придется лишиться жизни на поле боя, защищая финансовые интересы западной элиты», — добавил депутат.

По данным Следственного комитета, с исполнителями теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» связывался куратор. Он предоставил им инструкции и подготовил к нападению на концертный зал. Террористам должны были выдать награду за нападение в Киеве.

Жертвами теракта в «Крокусе» стали 143 человека. Сейчас в подмосковных больницах остаются 70 пострадавших.