Криминал 29 марта 2024, 19:17 Боевиков из «Крокуса» на Украину отправил куратор СК: Боевики из «Крокуса» ехали на Украину за наградой за теракт РИА «Новости»

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Напавшие на «Крокус Сити Холл» боевики отправились к границе с Украиной по требованию куратора, который дал им инструкции и подготовил к нападению на концертный зал. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, террористам пообещали выдать награду за нападение в Киеве.

В ведомстве добавили, что сейчас продолжают выяснять причастность к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб.

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«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — рассказали в Следственном комитете.

По данным СК, с исполнителями теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» связывался куратор. Он отправлял им инструкции для отхода через Telegram. Свое имя координатор террористам не называл.

Теракт в концертном зале в «Крокусе» произошел вечером 22 марта, жертвами стали свыше 140 человек.