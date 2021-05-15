Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой «Тяньвэня-1» на Марс

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил китайские власти с успешной посадкой космического аппарата «Тяньвэнь-1» на Марс. Он назвал это большим успехом. Своим поздравлением руководитель госкорпорации поделился в Twitter.

«Роскосмос приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами. Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал Рогозин. Он напомнил, что в 2022 году к Марсу отправится российско-европейская миссия «ЭкзоМарс».

«Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной», — добавил глава Роскосмоса.

Этой ночью китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» на борту успешно сел на поверхность Красной планеты, в южной части равнины Утопия. Теперь марсоход снимет место посадки, проведет самопроверку и уедет оттуда.

«Тяньвэнь-1» отправился к Марсу в конце июля 2020 года. Главная цель миссии — поиск возможных признаков жизни на планете.