Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» успешно сел на Марс

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» успешно сел на поверхность Марса. Он доставил на планету марсоход «Чжужун», сообщило агентство Синьхуа со ссылкой Национальное космическое управление страны.

«Аппарат „Тяньвэнь-1“ 15 мая в рамках первой миссии Китая по исследованию Марса совершил успешную посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия на Марсе», — заявили в управлении.

В организации отметили, что посадка космического аппарата позволила Китаю впервые оставить свой след на Марсе. Теперь марсоходу предстоит заснять место посадки, выполнить самопроверку и покинуть посадочную площадку.

Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» состоит из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода. Запуск на Марс состоялся в конце июля 2020 года с космодрома Вэньчан, расположенного на острове Хайнань. Если миссия окажется успешной, то ученые смогут получить данные о рельефе, атмосфере и геологических характеристиках Красной планеты. Но главной целью полета является поиск возможных признаков жизни на планете.