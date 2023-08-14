Мир 14 августа 2023, 14:24 Рогозин назвал целью визита в Белоруссию сотрудничество с промышленниками Рогозин заявил о переговорах с промышленниками Белоруссии для совместной работы РИА «Новости»

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Возглавивший научно-технический центр «Царские волки» Дмитрий Рогозин прибыл в Белоруссию для переговоров с представителями местной промышленности о сотрудничестве по ряду проектов. Как сообщило БелТА, об этом бывший глава Роскосмоса заявил на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

Рогозин подчеркнул, что приехал на короткий срок, но ожидает большого эффекта от своей командировки.

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«Будут встречи с представителями промышленности, моими старыми друзьями, с которыми мы никогда не теряли наши добрые отношения. Я сегодня буду вести с ними переговоры по ряду проектов, которые связаны прежде всего с работой нашего научно-технического центра», — заявил Рогозин.

Он добавил, что после ухода с поста главы российской госкорпорации продолжил работу в другом месте, но с большим потенциалом и возможностями, которые стали доступны после перемен в мире технологий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов задействовать весь потенциал страны для реализации совместных идей. Он добавил, что опыт и знания бывшего руководителя Роскосмоса для этого пригодятся.

«У вас много идей. Знаю об этом. Готов весь потенциал научно-практический, который есть, для этого использовать. Если это будет выгодно для нас, для вас. Ну и в целом для нашего единства Белоруссии и России», — заявил глава республики.

В конце января этого года глава научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин объявил о начале поставок в зону проведения специальной военной операции ударного варианта робота «Маркер», способного уничтожить западную бронетехнику, которую получили ВСУ. По его словам, система робота предназначена для автоматического поиска и поражения наиболее значимой цели.