Рогозин назвал применение противоспутникового оружия возможной причиной начала третьей мировой войны

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что третья мировая война может начаться из-за применения противоспутникового оружия. Об этом он сообщил в эфире «Россия 24».

«Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата — это третья мировая война. То есть это casus belli, однозначно совершенно», — сказал он.

Также Рогозин заявил, что США хотят ввести мораторий на проведение испытаний противоспутникового оружия, потому что сами уже все провели.

Кроме того, он предположил, что в будущем может появиться оружие массового поражения в космосе. У США такие наработки уже есть, уверен Рогозин. Он отметил, что Китай и Россия сделали предложения запретить подобное оружие, но Штаты в ответ лишь «делают нелепые заявления».

Ранее научный сотрудник Института космических исследований РАН Алексей Малахов заявил, что лунная программа важна не только для России, но и для всего человечества. Ее исследования полезны для отработки технологий нахождения человека в дальнем космосе, уточнил он.